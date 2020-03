Handballers in play-offs WK tegen Oostenrijk

De Nederlandse handballers nemen het in de play-offs voor het WK van 2021 op tegen Oostenrijk. Oranje begint met een uitwedstrijd. De eerste duels van de play-offs worden van 5 tot en met 7 juni gespeeld en de returns zijn van 9 tot en met 11 juni.

Op het afgelopen EK, waar Nederland ook aan meedeed, eindigde Oostenrijk als achtste na alle poulewedstrijden gewonnen te hebben. De Nederlandse ploeg werd in de groepsfase uitgeschakeld.

Oranje speelde eind vorig jaar nog tegen Oostenrijk. Op 27 oktober verloor de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson in een oefenduel met 32-30. In 2010 troffen Oostenrijk en Nederland elkaar voor het laatst in een officiƫle wedstrijd. In de play-offs voor het WK verloor Oranje uit met 31-15 en de thuiswedstrijd werd met 34-28 gewonnen.

Het WK vindt volgend jaar januari plaats in Egypte. In totaal doen er 32 landen mee. Oranje kan voor de tweede keer meedoen. In 1961 deden de Nederlandse handballers voor het eerst mee.

De handballers spelen vrijdag in Magdeburg een oefenduel tegen Duitsland. Die wedstrijd wordt hoogstwaarschijnlijk zonder publiek gespeeld in verband met het coronavirus.