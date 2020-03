Hockeyinterlands tegen Nieuw-Zeeland uitgesteld om virus

De interlands die de Nederlandse hockeyers en hockeysters op 19, 20 en 22 maart in Rotterdam tegen Nieuw-Zeeland in de Pro League zouden spelen gaan niet door. De Internationale Hockey Federatie (IHF) heeft besloten de wedstrijden van Nieuw-Zeeland in Europa voorlopig uit te stellen.

De Nieuw-Zeelandse hockeybond had eerder al besloten toch niet naar Europa af te reizen, in verband met de uitbraak van het coronavirus. De teams uit het land zouden ook in Duitsland spelen.

“Nadat afgelopen weekeinde AustraliĆ« al besloot niet naar Europa te komen, waren wij voorbereid op een eventuele afzegging van Nieuw-Zeeland”, aldus Erik Gerritsen, directeur van de Nederlandse hockeybond KNHB. “Het is vervelend dat de wedstrijden niet doorgaan. Onze nationale teams zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen en deze voorbereiding dreigt nu een flinke knauw te krijgen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de wedstrijden eventueel wel gespeeld kunnen worden.”

Gerritsen liet verder weten dat met mensen die al een kaart hebben contact worden opgenomen. “Op dit moment is niet bekend wanneer er wel wordt gespeeld, omdat we met de IHF in overleg zijn over eventuele inhaaldata. Maar mensen kunnen er op vertrouwen dat zij, indien gewenst, hun geld terug krijgen.”