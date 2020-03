Parijs-Nice weert toeschouwers bij start en finish

Ook de wielerkoers Parijs-Nice heeft te maken met het coronavirus. De organisatie van de Franse rittenkoers, die zondag is begonnen, had al tal van maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het contact onderling zo min mogelijk zou zijn. Zo waren er slechts sobere huldigingen en was de plaats waar de teambussen parkeerden al niet meer voor iedereen toegankelijk. Nu is besloten dat in de zones waar gestart en gefinisht wordt helemaal geen publiek meer welkom is.

Het beleid is in overeenstemming met het besluit van de Franse regering om geen evenementen toe te staan waarbij zich meer dan duizend mensen verzamelen.

“De publieke toegang aan de start en bij de finish van elke rit wordt beperkt met een bufferzone van 100 meter tot het podium bij de start en 300 meter bij de finish”, meldt de organisatie. “We vragen supporters deze nieuwe regels te respecteren, ook al zijn ze in tegenspraak met de wielertraditie om renners en fans samen te brengen.”

De 78e editie van de Koers naar de Zon ging zondag van start met een etappe in Plaisir. De Duitser Maximilian Schachmann won de openingsrit.