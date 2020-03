Paspoort voor olympisch boogschutter Bayardo

Gabriela Bayardo, die Nederland als handboogschutter zal vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, krijgt dinsdag in Schinnen haar Nederlandse paspoort. De 26-jarige Mexicaanse is de partner van de Nederlandse schutter Mike Schloesser en woont al vijf jaar in Nederland. Bayardo, die op de Europese Spelen in Minsk afgelopen zomer haar olympische deelname veiligstelde, moest nog haar inburgeringsexamen afronden en kon daarna een paspoort aanvragen.

Bayardo ontvangt dinsdag haar paspoort in het bijzijn van burgemeester Eric Geurts van Beekdaelen en burgemeester Wil Houben van Voerendaal. Ze wordt komende zomer de eerste Nederlandse vrouw die op de Spelen actief zal zijn bij het handboogschieten sinds 24 jaar. Voor Nederland liggen met name kansen in de gemengde discipline, een nieuw onderdeel op de Spelen. Samen met Sjef van den Berg won Bayardo afgelopen jaar zilver bij de WK in Den Bosch.

In 1996 namen de van oorsprong Oekraïense Loedmilla Arzjannikova en Christel Verstegen namens Nederland deel aan de Spelen. Bayardo was er vier jaar geleden in Rio bij, toen nog voor Mexico.