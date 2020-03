Wüst wil geen heisa bij huwelijk met sprintster De Jong

Na een uitstekend schaatsseizoen staat voor Ireen Wüst nu haar komende bruiloft met sprintster Letitia de Jong centraal. De 33-jarige Brabantse vroeg haar 27-jarige vriendin vorig jaar tijdens een vakantie op Curaçao ten huwelijk. Over de datum en plaats van handeling wil de succesvolste olympiër van Oranje aller tijden helemaal niets kwijt.

“Nee, nee, dat vertel ik niet”, benadrukte Wüst na haar afsluitende baanrecord op de 1500 meter in Heerenveen. “Wij willen heel graag onze bruiloft besloten houden. Dus voor de media proberen we alles geheim te houden. Natuurlijk, datum en locatie zijn bekend, maar alle vragen daarover wimpel ik af. Ik hoop jullie daar in elk geval niet te zien. Prettige vakantie!”, sprak Wüst lachend ter afscheid in het perscentrum van Thialf.