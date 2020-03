Anky van Grunsven: we hopen op begrip

Wat is wijsheid? Dat vraag Anky van Grunsven zich af. De drievoudig olympisch kampioene dressuur is bestuursvoorzitter van The Dutch Masters, dat ondanks het rondwarende coronavirus donderdag in Den Bosch toch van start gaat. “We hebben gekozen voor de minst slechte oplossing denk ik. Hopelijk begrijpt iedereen dat er sprake is van overmacht.”

Vrijwel alles in Brabant ligt plat. Alle evenementen met meer dan duizend bezoekers zijn verboden. Bij The Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, koos de organisatie er daarom voor per dagdeel niet meer dan duizend mensen toe te laten. Normaal gesproken komen er over vier dagen 65.000 mensen.

“En voor die mensen doen we het”, zegt Anky. “Maar nu kan het niet. Daarom maar deze oplossing. We hebben nu in de Brabanthallen 60.000 vierkante meter voor duizend mensen. Dat kan wel. Maar ideaal? Nee, dat lijkt me niet.”

Een aantal argumenten gaf de doorslag om het evenement toch te laten doorgaan. Onder meer dat het beheersbaar is met duizend toeschouwers. Van Grunsven: “Daarnaast hebben we afspraken met meerdere partijen, zoals sponsoren. In samenspraak met hen proberen we ook tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Want volgend jaar willen we er natuurlijk weer staan.”

Misschien was de discussie anders gelopen als die een week eerder was gevoerd. Van Grunsven: “Maar nu is alles opgebouwd, zijn de deelnemers uit alle delen van de wereld gearriveerd. Want niemand heeft afgezegd. Dan proberen we er toch het beste van te maken.”

We hebben twee fantastische edities achter de rug, vervolgt Van Grunsven. “En dan nu dit. Het is een waardeloze situatie. We zijn natuurlijk niet de enigen die ermee te maken hebben. Maar alle partijen zijn ervan overtuigd dat dit op dit moment de beste oplossing is. Daarom gaan we door, en proberen we er echt het beste van te maken.”