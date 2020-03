Derde nederlaag op rij basketballers Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks maakt voor het eerst dit seizoen een lastige fase door in de Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploeg verloor met 109-95 van Denver Nuggets en dat was al de derde nederlaag op rij. De Bucks zijn nog altijd onbedreigd koploper in de oostelijke divisie van de NBA.

De Nuggets leunden vooral op Jamal Murray (21 punten), Paul Millsap (20 punten en 10 rebounds) en Jerami Grant (19 punten). De ploeg uit Denver is de huidige nummer drie in de westelijke divisie.

De Bucks speelden niet alleen zonder hun geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo, maar misten ook andere vaste krachten als Eric Bledsoe, George Hill en Khris Middleton. Kyle Korver was tegen de Bucks de beste schutter met 23 punten.