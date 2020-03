Paardenevenement Dutch Masters gaat door, maar aangepast

Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch, dat donderdag begint, gaat toch door. Dat heeft de organisatie laten weten. Er zullen per dagdeel echter niet meer dan 1000 toeschouwers worden toegelaten.

De Veiligheidsregio Brabant Noord liet eerder weten dat evenementen met 1000 of meer bezoekers de komende dagen geen doorgang konden vinden.

Vrijwel alle grote evenement in Brabant zijn voor de komende dagen wegens de uitbraak van het coronavirus uitgesteld, inclusief wedstrijden in het betaalde voetbal.