Paardenevenement Dutch Masters kijkt nog naar alternatief

Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, is nog niet definitief geschrapt. Dat zegt Maarten van der Heijden, technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

“Op dit moment bekijkt de organisatie of er in een andere vorm kan worden gereden, bijvoorbeeld met een maximaal aantal toeschouwers van 1000 per dagdeel”, aldus Van der Heijden. Hij verwacht later vandaag uitsluitsel.

Inmiddels is door de autoriteiten in Brabant besloten dat vanwege de uitbraak van het coronavirus vrijwel alle grote evenementen zijn afgelast. Bij de Dutch Masters staan onder meer topwedstrijden in dressuur en springen op het programma, die ook weer gelden als kwalificaties voor andere buitenlandse wedstrijden.

Bij de Dutch Masters, die donderdag zou beginnen, komen over vier dagen genomen ongeveer 65.000 toeschouwers. Die zijn wel verspreid over meerdere dagdelen. Eerder al kondigde de organisatie maatregelen aan, om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo moeten alle bezoekers bij binnenkomst hun handen wassen en wordt erop toegezien dat er geen mensen met ziekteverschijnselen op het festijn rondlopen.

Enkele dagen voor de start nog liet de organisatie weten dat alle deelnemers, verspreid over meerdere continenten, zich volgens afspraak in Den Bosch hadden gemeld. Er waren geen afzeggingen.