Roeifederatie FISA schrapt wereldbekers in Italië

De eerste twee wereldbekerwedstrijden roeien die dit voorjaar in Italië zouden worden gehouden, gaan niet door. De wereldbond FISA heeft de toernooien in Sabaudia (10-12 april) en Varese (1-3 mei) geschrapt vanwege het coronavirus, dat in Italië hevig rondwaart. Beide evenementen zullen dit jaar niet meer worden afgewerkt.

Het olympisch kwalificatietoernooi voor de Europese lidstaten, dat ook in Varese zou worden gehouden (27-29 april), is eveneens geannuleerd. De FISA onderzoekt nog de mogelijkheden om dat evenement elders te laten plaatsvinden.

Over de wereldbekerfinale in Luzern (22-24 mei) neemt de FISA later een besluit. Dat geldt eveneens voor andere internationale toernooien, zoals de EK in Poznan in Polen (5-7 juni) en de WK in Bled in Slovenië (16-23 augustus).