Turner Zonderland lijkt zeker van vierde Olympische Spelen

Turner Epke Zonderland lijkt zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Zijn enige overgebleven concurrent om het laatste ticket op het toestel rekstok, de Japanner Hidetaka Miyachi, komt ook niet in actie bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Doha. Dat heeft de Japanse turnbond bevestigd aan de NOS.

De turnbond KNGU kan het bericht niet officieel bevestigen. “Vorige week meldden we dat Miyachi niet meer op de lijst voor de World Cup in Bakoe staat. De lijst voor de laatste World Cup in Doha heeft sinds 18 februari echter geen update meer gehad”, meldt de bond. “Indien Miyachi zich inderdaad voor beide wereldbekers heeft afgemeld, lijkt Zonderland af te stevenen op een ticket voor de Spelen.”

Omdat Zonderland zich vorig jaar op de WK niet wist te plaatsen voor Tokio, was hij aangewezen op het individuele traject op de rekstok. Na de overwinning van Zonderland in Melbourne ruim twee weken geleden hadden zowel de Fries als Miyachi drie wereldbekerzeges op hun naam staan. Zonderland stond er wat punten betreft al beter voor, maar Miyachi had nog kansen in Bakoe en Doha.

Voor Zonderland, die volgende maand zijn 34e verjaardag viert, worden het zijn vierde Olympische Spelen. In Londen 2012 veroverde hij het goud. Hij was er ook bij in Peking (2008) en Rio de Janeiro (2016).