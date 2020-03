Wielrenner Bol grijpt weer naast zege in Parijs-Nice

Wielrenner Cees Bol sprintte in de derde etappe van Parijs-Nice opnieuw mee om de zege, maar weer kon de Noord-Hollander het niet afmaken. Bol kwam in La Châtre als vierde over de finish. De winst ging naar de Spanjaard Ivan Gárcia Cortina.

De 24-jarige renner van Bahrain-Merida bleef drievoudig wereldkampioen Peter Sagan voor in de sprint. Bol zat goed gepositioneerd in het wiel van Sagan, maar hij kon de Slowaak niet voorbij steken. De sprinter van Team Sunweb was zondag vijfde geworden in de openingsetappe in Plaisir, gewonnen door de Duitser Maximilian Schachmann.

De derde etappe werd in de slotfase ontsierd door enkele valpartijen. Zo was Niki Terpstra op 6,5 kilometer voor de streep betrokken bij een crash. In de sprint ging de Ier Sam Bennett hard onderuit.