Beachvolleybalteams stranden in Doha in achtste finales

De Nederlandse beachvolleybalteams Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde en Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen zijn bij het viersterrentoernooi van Doha in de achtste finales blijven steken. Varenhorst en Van de Velde moesten in twee sets (21-19 28-26) hun meerdere erkennen in Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski, de regerend wereldkampioenen uit Rusland.

Brouwer en Meeuwsen waren in twee sets niet opgewassen tegen het ervaren Italiaanse duo Paola Nicolai/Daniele Lupo (21-19 21-16). De twee Nederlandse teams eindigden in Doha op de gedeelde negende plek.