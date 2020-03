Bertens blijft toch in de VS om geen corona-risico te lopen

Tennisster Kiki Bertens is toch in de Verenigde Staten gebleven na de afgelasting van het WTA-toernooi van Indian Wells in verband met het coronavirus. Ze was aanvankelijk van plan terug naar huis te keren om daar af te wachten of het toernooi van Miami, dat over anderhalve week zou moeten beginnen, daadwerkelijk doorgaat.

“Er bestaat een reële kans dat we het land niet meer inkomen of dat we verplicht in isolatie moeten als we vanuit Europa weer terug naar de Verenigde Staten vliegen. En dat risico wilden we niet lopen. Je weet nooit hoe het kan lopen binnen een week”, aldus Elise Tamaëla, de coach van Kiki Bertens.

Het grote toernooi van Indian Wells, dat ook wel bekendstaat als ‘het vijfde grandslamtoernooi’, werd begin deze week vlak voor aanvang geschrapt. De meeste deelnemers waren al aanwezig in Californië.