Bijna net zoveel vrouwelijke als mannelijke atleten op de Spelen

Het aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers aan de Olympische Spelen ligt voor het eerst bijna gelijk. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) meldt dat in juli in Tokio bijna 49 procent van de sporters vrouw is. Bij de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta was dat nog 34 procent.

“Het was meer een marathon dan een sprint, maar de vrouwen zijn eindelijk bijna net zo goed vertegenwoordigd als mannen”, aldus het IOC, dat als doel heeft om bij de Spelen van 2024 in Parijs de gelijkheid helemaal te voltooien.

Vorige week besloot het IOC al dat landen voortaan bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen twee vlaggendragers mogen aanwijzen: een vrouw en een man. Ook is het voor alle 206 deelnemende landen verplicht om minimaal één vrouwelijke deelnemer te hebben. Saudi-Arabië bijvoorbeeld liet tot de Spelen van Londen in 2012 alleen mannen deelnemen.

“Als het gaat om gelijkheid en inclusie in sport, heeft de wereld een lange weg afgelegd. Maar we hebben nog een lange weg te gaan”, reageert Women’s Sports Foundation op het bericht van het IOC. “De cijfers van het IOC zijn bemoedigend; het duidt op een grote vooruitgang in de richting van het uiteindelijke doel van volledige gelijkheid op de Olympische Spelen.”