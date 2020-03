Eerste duel in NBA zonder publiek vanwege coronavirus

Het basketbalduel in de Amerikaanse profcompetitie NBA tussen Golden State Warriors en Brooklyn Nets vindt donderdag in San Francisco zonder publiek plaats. Het besluit volgde op een maatregel van het stadsbestuur, dat voor de komende twee weken een verbod uitvaardigde op evenementen met meer dan 1000 bezoekers. Daarmee willen de lokale autoriteiten de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk tegengaan. Het is de eerste keer dat om die reden een duel in de NBA achter gesloten deuren wordt afgewerkt.

Sterspeler LeBron James van Los Angeles Lakers toonde zich eind vorige week nog een groot tegenstander van het spelen van duels zonder fans op de tribunes. “Wedstrijden achter gesloten deuren? Onmogelijk. Als het stadion leeg blijft, speel ik niet.”

Inmiddels is hij op zijn woorden teruggekomen. “We zullen moeten luisteren naar de mensen die er verstand van hebben”, erkende James. “Natuurlijk zal ik teleurgesteld zijn als ik moet spelen zonder publiek. Maar als dat voor iedereen de beste en veiligste maatregel is, dan moeten we dat accepteren.”