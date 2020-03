Hockeybond schrapt alle wedstrijden in Noord-Brabant

De KNHB, de Nederlandse hockeybond, heeft naar aanleiding van de actuele maatregelen in Noord-Brabant in verband met het coronavirus besloten alle wedstrijden van Brabantse clubteams deze week af te gelasten. Die mededeling volgde kort na het advies van NOC*NSF aan de sportbonden om sportwedstrijden in die provincie te schrappen.

De maatregel geldt voor alle competities en heeft betrekking op ongeveer 2000 wedstrijden, waaronder ook duels in de hoofdklasse. Voor de hockeyploeg van Den Bosch, koploper in de hoofdklasse voor vrouwen, stond de uitwedstrijd tegen SCHC op het programma. Inhaaldata worden later bekendgemaakt.

“Iedereen die niet uitkomt voor een vereniging uit Noord-Brabant en geen klachten heeft, kan de komende dagen gewoon deelnemen aan hockeyactiviteiten in Nederland”, meldt de KNHB.