NOC*NSF adviseert: geen sportevenementen in Brabant dit weekend

NOC*NSF adviseert komend weekeinde alle sportevenementen in Noord-Brabant niet door te laten gaan. Dinsdag was al besloten alle thuiswedstrijden van clubs uit die provincie in het betaalde voetbal af te gelasten. Het is volgens NOC*NSF het beste dat ook alle amateurclubs alle activiteiten dit weekeinde opschorten.

“Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel.

Het advies geldt vooralsnog alleen voor komend weekeinde.