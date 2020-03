Ski Vereniging schrapt alle wedstrijden in maart

Alle wedstrijden in maart die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Ski Vereniging zouden worden gehouden zijn wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus afgelast. De organisatie zegt daarmee het advies van sportkoepel NOC*NSF op te volgen.

Naast het gezondheidsaspect speelde ook het sportieve aspect een rol in de beslissing. “De wedstrijden kunnen niet plaatsvinden met het sterkst mogelijke deelnemersveld, onder andere vanwege de genomen maatregelen in Noord-Brabant. Derhalve zouden de wedstrijden niet plaats kunnen vinden zoals wij nastreven, namelijk met een representatief deelnemersveld, in een veilige sociale omgeving en zonder angst voor gezondheidsrisico’s”, aldus de verklaring.

Het NK freestyle snowboard en ski in het Zwitserse Laax, dat van 4 tot en met 11 april zou worden gehouden, is eveneens geschrapt.