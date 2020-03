Wereldbeker ski in Åre afgelast, wereldbeker voor Brignone

De laatste wereldbekerraces van het seizoen voor skiesters gaan deze week niet meer door. De internationale skifederatie FIS heeft de drie geplande wedstrijden in het Zweedse Åre geschrapt vanwege het nieuwe coronavirus. Er stonden nog een parallel-slalom, een reuzenslalom en een slalom op het programma.

Door de annulering van de driedaagse in het Zweedse skioord is Federica Brignone winnares van het klassement van de algemene wereldbeker. Ze is daarmee de eerste Italiaanse die de kristallen trofee heeft veroverd.

Brignone profiteerde van de afwezigheid van de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die een maand niet deelnam aan wedstrijden na het overlijden van haar vader. Shiffrin reisde vorige week nog wel naar Zweden, waar ze haar rentree wilde maken in het wereldbekercircuit.