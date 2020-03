WK kunstrijden in Montreal geschrapt vanwege coronavirus

De internationale schaatsunie ISU heeft de WK kunstrijden in Montreal moeten schrappen vanwege het coronavirus. Dat gebeurde op last van de Canadese autoriteiten. De wereldtitelstrijd zou komende week plaatsvinden (16-22 maart). Namens Nederland zouden Niki Wories en het duo Daria Danilova/Michel Tsiba in Canada deelnemen.

Het was voor het eerst in de historie dat Nederland een paar afvaardigde naar de WK kunstrijden. De 23-jarige Wories nam al twee keer eerder deel aan de WK. Zij woont en traint al enkele jaren in Montreal.

De WK shorttrack in Seoul (13-15 maart) moest de ISU eind vorige maand om dezelfde reden ook al annuleren.