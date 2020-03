Annuleren van Olympische Spelen is ‘ondenkbaar’

Het annuleren van de Olympische Spelen is ‘ondenkbaar’. Dat heeft de gouverneur van Tokio donderdag gezegd. Zij sloot niet uit dat het nieuwe coronavirus enige invloed zal hebben op de Spelen. “Er kan niet worden gezegd dat de aankondiging van een pandemie geen gevolgen heeft. Maar ik denk dat annulering ondenkbaar is”, aldus Yuriko Koike.

Er wordt steeds meer getwijfeld of de Olympische Spelen wel kunnen worden gehouden van 24 juli tot 9 augustus. De organisatoren hebben er bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op aangedrongen het evenement zoals gepland te laten doorgaan. Het IOC heeft eerder gezegd dat er nog geen sprake is van annulering of uitstel en blijft nauw samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie.