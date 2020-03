ATP gelast alle tennistoernooien voor zes weken af

Tennisorganisatie ATP heeft alle toernooien in het mannentennis voor de komende zes weken uitgesteld vanwege het coronavirus. De tennistoernooien van Indian Wells en Miami waren al afgelast. Er is voorlopig ook een streep gezet door de toernooien van Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcelona en Boedapest.

De opschorting geldt ook voor de toernooien in het challengercircuit, laat de ATP weten. Een aantal Nederlandse tennissers was nog actief in het Kazachse Nur-Sultan, maar dat toernooi wordt niet uitgespeeld.

“Dit is niet de beslissing die we wilden nemen, maar we geloofden dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen om de gezondheid en veiligheid van de spelers, staf, fans en tennisgemeenschap te kunnen garanderen”, aldus ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi.

Over de grand slams in de zomer, Roland Garros en Wimbledon, is nog niets besloten. Het begin van Roland Garros staat gepland voor 24 mei.