Bonden volgen advies NOC*NSF, sport ligt tot eind maart stil

De sportbonden in Nederland volgen het advies van sportkoepel NOC*NSF om tot eind maart alle evenementen in Nederland te schrappen.

Hockeybond KNHB laat weten dat alle wedstrijden in clubverband, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, tot 1 april zijn afgelast. “De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Olympische Spelen in Tokio en het advies hieromtrent van NOC*NSF.”

Het handbal komt ook stil te liggen. De interland tussen de Nederlandse vrouwen en die van Spanje van 29 maart in Ahoy is eveneens geschrapt. Het duel wordt in juni ingehaald, net als de uitwedstrijd. “Het is ontzettend jammer dat de wedstrijd op dit moment niet door kan gaan. Maar gezondheid gaat voor alles en de opgelegde maatregelen volgen wij op”, zegt Sjors Röttger, algemeen directeur van de Nederlandse handbalbond NHV.

Ook veel andere bonden, zoals schaatsbond KNSB, wielerbond KNWU en tennisbond KNLTB, lieten kort na het advies van NOC*NSF weten dat alle wedstrijden en activiteiten tot 1 april stil komen te liggen.