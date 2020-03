Coronavirus treft ook toernooi waterpoloërs en zwemevenementen

Het olympisch kwalificatietoernooi van de waterpoloërs in Rotterdam is uitgesteld wegens het coronavirus. Het OKT zou plaatsvinden van 22 tot en met 29 maart, maar wordt ruim twee maanden naar achteren geschoven: van 31 mei tot en met 7 juni. Zwemcentrum Rotterdam blijft de locatie.

Eerder werd het OKT van de waterpolovrouwen al verplaatst: van 8 tot en met 15 maart naar 17 tot en met 24 mei. Dat toernooi zou oorspronkelijk in het Italiaanse Triëst worden gespeeld. De internationale zwembond FINA maakt halverwege april bekend waar dit toernooi gaat plaatsvinden.

De Swim Cup van 9 tot en met 12 april voor de zwemmers in Eindhoven, die ook dient als olympisch kwalificatiemoment, is eveneens van de kalender gehaald. Hetzelfde geldt voor de Swim Cup in Den Haag (3 tot en met 5 april) en een aantal duels in de World League van de waterpolosters.