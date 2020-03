Formule 1-coureur Hamilton: wat doen we hier?

Lewis Hamilton vindt het “schokkend” dat de Formule 1 gewoon doorgaat, terwijl over heel de wereld sportevenementen worden afgelast vanwege het nieuwe coronavirus. “Ik ben heel verrast dat we hier zijn”, zei Hamilton in Melbourne, waar het seizoen start met de Grote Prijs van AustraliĆ«. “Het is natuurlijk geweldig dat we kunnen racen, maar ik vind het schokkend dat we hier met elkaar in deze ruimte zitten.”

De zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 zette openlijk vraagtekens bij het doorgaan van de openingsrace. “Eerlijk gezegd wil ik mijn hotelkamer niet verlaten”, schreef Hamilton op Instagram. Op een persmoment, met onder anderen Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo naast zich op de bank, liet de 35-jarige Brit duidelijk blijken dat wat hem betreft de race van zondag niet doorgaat. “Donald Trump sluit de grenzen, het NBA-seizoen wordt stilgelegd, maar de Formule 1 gaat gewoon door. Geld is blijkbaar koning”, aldus Hamilton.