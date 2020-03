Marathon Amsterdam krijgt hoogste status

De marathon van Amsterdam heeft van World Athletics de hoogste status gekregen, het Platinum Label. Sinds 2013 had de hardloopwedstrijd in de hoofdstad al het Gold Label.

De nieuwe status betekent dat deelname van de snelste elitelopers is gegarandeerd is. Het Platinum Label is volgens de mondiale atletiekbond mede te danken aan de organisatie en het sterke deelnemersveld dat jaarlijks in Amsterdam aan de start staat.

Slechts twaalf andere steden hebben het Platinum Label, waaronder de grootste wedstrijden die vallen onder de World Marathon Majors: Tokio, Londen, Boston, Berlijn, Chicago en New York. Amsterdam is de enige Nederlandse marathon met de hoogste status.

Op de ranglijst van ‘snelste marathonsteden’ neemt Amsterdam de zesde plaats in. Het parcoursrecord staat op naam van de Keniaan Lawrence Cherono, die in 2018 een tijd van 2.04.06 liep.

De 45e editie van de marathon van Amsterdam is op 18 oktober.