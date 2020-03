Marathon van Rotterdam uitgesteld om coronavirus

De 40e editie van de marathon van Rotterdam wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. De organisatie acht het niet verantwoord gezien de laatste ontwikkelingen en de huidige situatie rond het virus om het evenement plaats te laten vinden. De hardloopwedstrijd door Rotterdam stond gepland voor zondag 5 april, een dag eerder zouden al andere afstanden worden gelopen.

“Een enorme tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid en gezondheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat bij de organisatie altijd voorop”, staat in een verklaring. De organisatie hield lang de richtlijnen van het RIVM aan en wilde niet over uitstel of afstel praten, maar heeft nu toch zelf de beslissing genomen om de ‘klassieker’ te verplaatsen. De CPC Loop door Den Haag, die met Golazo dezelfde organisator heeft, ging afgelopen zondag wel door.

De organisatie hoopt de wedstrijd over 42,195 kilometer door Rotterdam later dit jaar alsnog te kunnen houden. Op korte termijn volgt een inventarisatie van de mogelijke data.

Voor de marathon hadden 17.000 deelnemers zich ingeschreven. Bij elkaar trekken alle hardloopafstanden in het Rotterdamse marathonweekeinde, waaronder diverse kidsruns en de kwart marathon, ruim 40.000 deelnemers.

Abdi Nageeye, met 2.06.17 de houder van het Nederlands record, besloot onlangs om de marathon van Rotterdam te gaan lopen. Nageeye bereidt zich momenteel in Kenia voor op de Olympische Spelen. Heel wat Nederlandse atleten hoopten in Rotterdam ook te voldoen aan de olympische limiet. Zo wilden Michel Butter en Khalid Choukoud een poging doen om binnen 2.11.30 over de finish op de Coolsingel te komen. Bij de vrouwen zouden Nederlands marathonkampioene Bo Ummels en Kim Dillen een poging gaan wagen om de limiet voor de vrouwen te slechten. Die ligt op 2.28.30.