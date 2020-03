Marathonlopers balen van afgelasting marathon Rotterdam

De afgelasting van de marathon van Rotterdam is een flinke streep door het programma van atleten Michel Butter en Khalid Choukoud. De marathonlopers wilden op 5 april in Rotterdam een poging doen om onder de olympische limiet te lopen, maar moeten nu op zoek naar een andere marathon. “Dit is heel vervelend, maar ik kan er weinig aan doen”, meldt Butter. “Ik denk dat alle marathons dit voorjaar worden afgelast”, vreest Choukoud zelfs.

De atleten moesten in Rotterdam binnen 2.11.30 over de finish op de Coolsingel komen om te mogen starten bij de olympische marathon. “Heel pijnlijk dat het niet doorgaat”, zegt de 33-jarige Choukoud die net donderdagochtend in Marokko was aangekomen voor een trainingskamp. “Vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat ik aan de limiet kan voldoen. Ik ben nog nooit zo goed in vorm geweest.”

Choukoud gaf toe er flink van te balen, al snapt hij de beslissing van de organisatie in Rotterdam. “Dit was waarschijnlijk de laatste kans om me te kwalificeren en gezien mijn leeftijd de laatste kans om te kunnen deelnemen aan de Spelen. Het enige waar ik nu op kan hopen, is dat ze de Spelen uitstellen tot 2021.”

Butter geeft aan dat hij blijft doortrainen en afwacht. “Komt er een marathon die doorgaat, dan moet ik daar proberen een prestatie neer te zetten. Dat zal niet makkelijk zijn.” De 34-jarige Noord-Hollander heeft zich nog niet op een specifieke wedstrijd gericht. “Dat heeft geen zin. Veel evenementen worden nu afgelast.”