Nederlandse atleten moeten stage in VS schrappen

Dafne Schippers en de andere Nederlandse topatleten hebben hun geplande trainingsstage in de Verenigde Staten moeten schrappen. Schippers zou met de sprintploeg naar Florida gaan voor een drieweekse stage, de langeafstandslopers zouden zich elders in Amerika op hoogte gaan voorbereiden op de Olympische Spelen. “Zouden ja, want we komen er niet meer in”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al het vliegverkeer van Europa naar zijn land vanaf vrijdag voor dertig dagen opgeschort. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de VS tegen te gaan.

De Nederlandse atleten blijven nu op Papendal trainen. Schippers, winnares van het zilver op de 200 meter bij de Spelen van Rio 2016, had begin dit jaar al een trainingsstage in Zuid-Afrika.

Aangezien ook veel internationale evenementen zijn afgelast, zoals de WK indoor die voor komend weekeinde in China op het programma stond, is het onzeker wanneer Schippers en co in actie komen. “Ze zullen de komende maanden vooral trainen”, aldus Roskam. “Het wordt afwachten waar we wedstrijden gaan krijgen. Misschien gaat World Athletics het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen wel aanpassen, want veel dingen zijn nu ‘vloeibaar’ door de situatie. We bekijken onze planning van dag tot dag.”

Op trainingscentrum Papendal zijn wat extra maatregelen genomen om de atleten te beschermen. “Externe mensen worden op afstand gehouden en we zijn heel alert op sporters die klachten hebben. We vragen ze bij een klachtje nu om even thuis te blijven”, aldus Roskam.