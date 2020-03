Paardenevenement Dutch Masters legt wedstrijden stil

Het paardenevenement The Dutch Masters heeft de wedstrijden per direct stilgelegd. Het toernooi in de Brabanthallen van Den Bosch was donderdag begonnen en zou tot zondag duren.

“Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en de daar aangekondigde richtlijnen rond het coronavirus heeft de directie van The Dutch Masters besloten om per direct de wedstrijden te annuleren. Daarmee komt een einde aan The Dutch Masters 2020”, meldt het evenement in een verklaring.

The Dutch Masters was al begonnen zonder publiek.