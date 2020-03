Skiër Kilde wint wereldbeker door afgelastingen

Voor de alpineskiërs is het seizoen in stilte geëindigd. Vanwege het coronavirus heeft de internationale federatie FIS ook de laatste wereldbekerwedstrijden geschrapt die nog op het programma stonden, in het Sloveense Kranjska Gora. De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde mag zich daarom de winnaar van de algemene wereldbeker noemen.

De 27-jarige Kilde verzamelde dit seizoen 1202 punten, de Fransman Alexis Pinturault eindigde als tweede met 1148 punten. In Kranjska Gora zouden nog een slalom en reuzenslalom worden gehouden, maar de FIS besloot net als bij de vrouwen de laatste wedstrijden te schrappen. De skiesters zouden in Zweden nog een paar races doen. De kristallen trofee voor winst van de algemene wereldbeker ging naar Federica Brignone uit Italië, het land dat in Europa het zwaarste is getroffen door het coronavirus.