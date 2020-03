Verstappen volgt de richtlijnen in Melbourne

Max Verstappen houdt zich in Melbourne strak aan de richtlijnen die zijn opgesteld om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De Nederlandse Formule 1-coureur sprak daarom buiten de garage van zijn team Red Bull met de pers, van achter een tafeltje met daaromheen een lint zodat alle aanwezigen op minimaal 2 meter afstand bleven.

“Het is vervelend wat er nu gaande is, maar ik probeer gewoon de richtlijnen te volgen. Dat betekent afstand houden en handen wassen. Ik ben geen dokter, dus ik probeer de adviezen die ik krijg te volgen”, zei Verstappen, die zich laat informeren door Red Bull, de organisatie van de Formule 1 en de overkoepelende autosportfederatie FIA. “De interactie met de fans is een stuk minder, maar ik hoop dat ze dat begrijpen. Ook voor hen is dat uiteindelijk beter.”

De Grote Prijs van AustraliĆ« gaat zondag vooralsnog ‘gewoon’ door. Tot nu toe is in de Formule 1 alleen de race in China uitgesteld, de GP van Bahrein wordt volgende week zonder publiek verreden. “Ik ben niet degene die moet beslissen of het verantwoord is of niet. Ik hoop natuurlijk dat alle races doorgaan, maar dat is afhankelijk van wat de overheden beslissen”, aldus Verstappen.