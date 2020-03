De wereldkampioenschappen indooratletiek zijn volgend jaar van 19 tot en met 21 maart in Nanjing in China. Dat meldt de internationale atletiekfederatie World Athletics donderdag.

Het evenement zou eigenlijk komend weekeinde zijn. Eind januari werd, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, al besloten tot uitstel.

In hetzelfde weekeinde is volgend jaar het WK veldlopen. Van 5 tot 7 maart staan de Europese kampioenschappen indooratletiek in het Poolse Torun op het programma.