Wielrenner Gaviria bevestigt dat hij besmet is met coronavirus

Bij wielrenner Fernando Gaviria is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de Colombiaanse renner van UAE Team Emirates bekendgemaakt in een video op Instagram.

Eerder werd bekend dat zes mensen tijdens de UAE Tour positief hadden getest op het coronavirus. Volgens verschillende media was een Colombiaanse renner besmet. De Colombiaan heeft dat bevestigd. “Er gaan veel geruchten de ronde over mijn gezondheid”, vertelt Gaviria. “Ik heb positief getest op het coronavirus, maar ik voel me goed.”

De Ronde van de Emiraten werd na vijf etappes stopgezet wegens het coronavirus. Alle renners en stafleden werden nadien getest op het virus en moesten in hun hotels blijven. De meeste ploegen konden intussen naar huis terugkeren, Gaviria en zijn ploeg verblijven nog steeds in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten.