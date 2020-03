Wielrenner Michael Woods heeft bij een val in de vijfde etappe van Parijs-Nice een breuk in een dijbeen opgelopen. De 33-jarige Canadees werd overgebracht naar een ziekenhuis in Lyon.

“We denken aan je en wensen je een spoedig herstel”, laat zijn ploeg EF Pro Cycling weten. Bij de ploeg rijden ook de Nederlanders Moreno Hofland, Sebastian Langeveld en Julius van den Berg.