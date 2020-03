Amerikaanse sportwereld komt ook tot stilstand

Het coronavirus zorgt ervoor dat ook de Amerikaanse sportwereld tot stilstand komt. De golfers die meedoen aan het prestigieuze Players Championship in Ponte Vedra Beach (Florida) kregen na de eerste ronde te horen dat het toernooi is afgelast. De komende drie toernooien op de PGA Tour zijn ook geschrapt, net als op de LPGA Tour voor de vrouwen.

De basketbalcompetitie NBA werd woensdagavond al stilgelegd, nadat was gebleken dat een speler van Utah Jazz besmet is met het coronavirus. In de NBA wordt in ieder geval een maand niet gespeeld. Ook de ijshockeycompetitie NHL, die net als de NBA is aanbeland in de laatste fase van de reguliere competitie, ligt voorlopig stil. Het is nog niet bekend hoelang de ijshockeyers aan de kant moeten blijven. De play-offs zouden volgende maand moeten beginnen.

De honkballers uit de Major League zitten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat in eerste instantie eind deze maand zou beginnen. De organisatie besloot de start echter met minimaal twee weken uit te stellen. Alle oefenwedstrijden zijn geschrapt.