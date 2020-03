De Nederlandse tennissers wacht in september een uitwedstrijd tegen Uruguay. Het gaat om een wedstrijd in de play-offs van wereldgroep I. Pablo Cuevas, de nummer 60 van de wereld, is de kopman van Uruguay.

Oranje verloor begin deze maand in de kwalificatieronde voor de Daviscup Finals met 3-1 van Kazachstan, terwijl Uruguay in dezelfde ronde met dezelfde cijfers verloor van Oostenrijk.

De wedstrijd tussen Uruguay en Nederland wordt gespeeld op 18 en 19 september.