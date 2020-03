Estafette met olympische vlam door Griekenland geschrapt

De olympische fakkeloptocht door Griekenland gaat niet door. Het Griekse olympisch comité heeft besloten uit voorzorg de estafette door het land af te breken. Het comité is bang dat er toch veel publiek op afkomt, ondanks het advies om grote samenscholingen te vermijden vanwege het coronavirus.

Bij de ontsteking van de vlam, donderdag in Olympia, was geen publiek welkom. Toch probeerden heel wat mensen een glimp op te vangen van de traditionele plechtigheid en ook het eerste deel van de optocht trok heel wat mensen. Het was de bedoeling dat de vlam gedurende een week een ronde zou maken door Griekenland. De optocht is nu geschrapt. Donderdag wordt de olympische vlam in het oude olympische stadion in Athene overgedragen aan het organisatiecomité van de Spelen in Tokio. Ook daarbij is geen publiek welkom.