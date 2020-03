FIFA adviseert alle interlands in maart en april te schrappen

De FIFA vindt het vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet verstandig in de maanden maart en april interlands te laten spelen. De wereldvoetbalbond adviseert de nationale bonden in onderling overleg oefenwedstrijden te schrappen. Officiële duels, zoals WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika, zijn al uitgesteld.

Veel bonden hadden al besloten een streep te zetten door de geplande oefeninterlands. Voor het Nederlands elftal betrof dat de confrontaties van later deze maand tegen de Verenigde Staten en Spanje.

De FIFA laat ook weten dat clubs in maart en april, mede vanwege de vele reisverboden en het gevaar voor verspreiding van het virus, niet verplicht zijn spelers af te staan aan nationale teams. Normaal gesproken zijn clubteams daartoe wel verplicht.