De Formule 1 heeft na de Grote Prijs van Australiƫ ook de volgende twee races in Bahrein en Vietnam uitgesteld vanwege het coronavirus. Eerder al werd de GP van China geschrapt. De eerste race die nu op de kalender staat, is op 3 mei op het circuit van Zandvoort. Over het doorgaan van de Grote Prijs van Nederland heeft de organisatie van de Formule 1 nog geen uitlatingen gedaan.