Formule 1 werkt aan nieuwe kalender voor dit jaar

De organisatie van de Formule 1 heeft al de nodige plannen om de kalender voor dit seizoen aan te passen. Na de Grote Prijs van China werd vrijdagochtend ook de openingsrace van dit weekeinde in Australië afgelast vanwege het coronavirus. De kans bestaat dat ook de komende races in Bahrein (22 maart) en Vietnam (5 april) niet doorgaan. Over de GP van Nederland, op 3 mei op het vernieuwde circuit van Zandvoort, wilden de directeuren van de Formule 1 nog niets zeggen.

“We hebben plannen om het seizoen opnieuw op te bouwen en zoveel mogelijk races die zijn afgelast weer in te plannen”, zei Ross Brawn, sportief directeur van de F1. “Deze situatie is voor iedereen nieuw. Ik heb in mijn carrière veel meegemaakt, een financiële crisis en allerlei drama’s, maar de omvang van deze situatie is enorm. We gaan het jaar herindelen en iedereen zal zich daarin een beetje soepel moeten opstellen.”