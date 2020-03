Formule E voor twee maanden stilgelegd

Het WK in de elektrische raceklasse Formule E is voor twee maanden stilgelegd als gevolg van het coronavirus. Dat betekent dat ook de races in Parijs (18 april) en Seoul (3 mei) niet doorgaan. De organisatie had eerder al de ePrix-wedstrijden in China, Italië en Indonesië van de kalender gehaald.

Tot nu toe zijn dit seizoen vijf races gereden in de Formule E, waarin de Nederlandse coureurs Nyck de Vries en Robin Frijns rijden. Voor de afgelaste wedstrijden worden nieuwe data gezocht. De eerstkomende ePrix die nu op het programma staat, is op 21 juni in Berlijn. Daarna volgen wedstrijden in New York en Londen (twee).