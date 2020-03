GP van Zandvoort houdt serieus rekening met uitstel

De organisatoren van de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort houden er serieus rekening mee dat de Formule 1-race begin mei niet doorgaat. Op dit moment zijn gesprekken gaande met de internationale autosportfederatie FIA en het Formula One Management.

De organisatoren in Zandvoort baseren zich ook op een vrijdag uitgebrachte verklaring van de FIA. “We verwachten het Formule 1-seizoen eind mei in Europa te kunnen beginnen, maar gezien de sterke toename van het aantal COVID-19-gevallen in Europa de afgelopen dagen, zal dit regelmatig worden herzien”, stelt de autosportfederatie in een verklaring.

Vanwege de uitbraak van het virus werden vrijdag de eerste drie wedstrijden van het nieuwe Formule 1-seizoen, in Australiƫ, Bahrein en Vietnam, al geschrapt. Eerder ging al een streep door de GP van China. Daardoor is Zandvoort nu de eerste race die op het programma staat, maar dat is dus niet eind mei maar juist begin mei.

“Op basis van de berichtgeving van Formula One Management en FIA zijn wij met hen in gezamenlijk overleg over de mogelijke consequenties voor de Dutch Grand Prix. Deze zijn nog niet volledig bekend, maar bij mogelijk uitstel blijven alle tickets geldig. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen wij dit met alle betrokken partijen delen”, staat in een vrijdag uitgebrachte verklaring van de Dutch Grand Prix.