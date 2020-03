Premier League darts Ahoy naar september

De wedstrijden in de Premier League darts die in Rotterdam gespeeld zouden worden, zijn naar september verplaatst. De duels in de dartscompetitie stonden voor 25 en 26 maart op het programma.

Vanwege de afgekondigde maatregelen met betrekking tot het coronavirus werden de twee avonden in maart uit het programma gehaald.

Door de wijzigingen in de kalender huisvest Rotterdam niet langer de zogenoemde ‘Judgement Night’, de avond waarop er twee spelers afvallen. Ahoy organiseert nu de 16e speelronde en de play-offs.