Turner Zonderland naar finale in Bakoe

Turner Epke Zonderland heeft zich bij de wereldbeker in Bakoe geplaatst voor de finale aan de rekstok. De olympisch kampioen van Londen 2012 kwam in de kwalificaties tot een score van 14,233 punten. Alleen Ümit Samiloglu uit Turkije deed het met 14,266 nog iets beter. De finale is zondag.

De rest van de Nederlandse turnploeg heeft Bakoe in de nacht van donderdag op vrijdag verlaten. Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en turnster Sanne Wevers, de olympisch kampioene van Rio 2016 op balk, besloten de wereldbekerwedstrijd voor gezien te houden nadat een Spaanse turner in het ziekenhuis was opgenomen met griepverschijnselen. Hij werd daar ook getest op het coronavirus.

Zonderland bleef met zijn coach Daniel Knibbeler en een fysiotherapeut achter in Bakoe, omdat voor hem nog kwalificatie voor de Spelen op het spel staat.