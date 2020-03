Turnfinale Bakoe met Zonderland gaat niet door

De finales van de wereldbekerwedstrijden in Bakoe gaan niet door vanwege het nieuwe coronavirus. Epke Zonderland had zich eerder op de dag verzekerd van een plek in de finale aan de rekstok, om zijn kansen op olympische deelname te vergroten.

Wat de consequenties zijn voor de olympische selectie is vooralsnog onduidelijk, zo laat de Nederlandse turnbond weten.

Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Sanne Wevers vertrokken afgelopen nacht uit voorzorg al terug naar Nederland. De reden voor het vertrek van de Nederlandse ploeg had alles te maken met voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus.