Turnploeg verlaat Bakoe uit voorzorg, alleen Zonderland blijft

De Nederlandse turnploeg heeft de wereldbekerwedstrijd in Bakoe uit voorzorg afgebroken en is terug naar huis gevlogen. Alleen Epke Zonderland bleef in de hoofdstad van Azerbeidzjan achter. De olympisch kampioen van Londen 2012 wil nog wel in actie komen op de wereldbeker, omdat voor Zonderland kwalificatie voor de Spelen op het spel staat.

Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en turnster Sanne Wevers, de olympisch kampioene van Rio 2016 op balk, vlogen in de nacht van donderdag op vrijdag met hun coaches terug naar Nederland. Ze besloten de wereldbekerwedstrijd voor gezien te houden nadat een Spaanse turner, Rayderley Zapata, in het ziekenhuis was opgenomen met griepverschijnselen. Hij werd daar ook getest op het coronavirus.

De uitslag van de test is nog niet bekend, maar de Nederlandse turnploeg wil voorkomen dat het in quarantaine moet in Bakoe.