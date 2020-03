Verstappen heeft begrip voor afgelasting Formule 1

Natuurlijk is hij teleurgesteld, maar Max Verstappen heeft ook begrip voor het besluit om de openingsrace van de Formule 1 in Australië ‘last minute’ af te gelasten. “We keken allemaal uit naar de start van het seizoen 2020”, schrijft Verstappen op Instagram. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we begrijpen allemaal dat dit uiteindelijk de juiste beslissing was. Ik vind het jammer voor al de fans en iedereen die hierbij betrokken is. Blijf veilig.”

De organisatie van de Formule 1 besloot vrijdagochtend in overleg met de teams en de Australische autoriteiten om de GP in Melbourne te schrappen. De renstal McLaren had zich donderdag al teruggetrokken, nadat bij een van de teamleden besmetting met het coronavirus was vastgesteld. Verstappen had daarvoor al gezegd dat hij alleen wil racen als iedereen kan meedoen. “Als één team wegvalt, moeten we niet starten”, zei de Nederlandse coureur van Red Bull. “Dat zou oneerlijk zijn.”

Naar verluidt behoort Red Bull desondanks wel tot de drie teams die stemden voor het doorgaan van de race, desnoods zonder publiek. De meerderheid koos echter voor afgelasting. “We delen de teleurstelling met de Formule 1-fans, maar de veiligheid van de teams, fans, journalisten en medewerkers van het circuit heeft topprioriteit”, meldde Red Bull in een verklaring. “We gaan er nu voor zorgen dat al ons personeel zo veilig en snel als mogelijk terug naar huis kan.”