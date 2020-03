Wielerkoers Parijs-Nice eindigt dag eerder, slotrit geschrapt

De Franse wielerkoers Parijs-Nice eindigt een dag eerder. De organisatie heeft vanwege het coronavirus besloten de slotrit van zondag, met start en finish in Nice, te schrappen. Het eindklassement wordt zaterdag opgemaakt na de zevende etappe, die begint in Nice en bergop eindigt in La Colmiane. De Duitse sprinter Maximilian Schachmann, winnaar van de eerste etappe, heeft nog altijd de gele leiderstrui in bezit.

Heel wat ploegen, waaronder ook de Nederlandse formatie Jumbo-Visma, besloten vorige week al om Parijs-Nice helemaal niet te rijden. Zeventien teams doen wel mee aan de etappekoers, die hoog staat aangeschreven, maar het dit jaar moet stellen zonder heel wat toprenners.

Bahrain-McLaren besloot zich vrijdag voor de start van de zesde etappe terug te trekken. De ploeg wil dat de renners en het overige personeel zo snel mogelijk terug naar huis gaan, omdat het steeds moeilijker wordt om binnen Europa te reizen.